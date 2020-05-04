Столичным кофейням разрешили продавать напитки на вынос

В Киеве разрешили продавать кофе на вынос.
"Сегодня общался с предпринимателями. Разрешить продавать кофе на вынос - один из шагов первого этапа послаблений, которые столица обнародовала ранее. Рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос при ограничениях. Поэтому и кофе на вынос мы уже можем позволить", - написал в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям города 5 мая планирует принять решение о регламенте работы кафе.
В то же время полностью вводить первый этап ослабления карантина в Киеве начнут с 12 мая. Тогда откроют непродовольственные магазины площадью до 300 кв. м, парикмахерские и салоны красоты, кафе и рестораны, парки и скверы, адвокатские и нотариальные бюро. В то же время требования будут к санитарной обработке помещений и социальной дистанции между покупателями и клиентами.
В то же время в стране с 11 мая карантинные ограничения будут смягчены. В частности, позволят посещать парки и летние террасы ресторанов. Изменения приняли на внеочередном заседании правительства 4 мая.
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