Столичный метрополитен опроверг остановку строительства станций на Виноградарь

В Киеве продолжаются работы по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении Виноградаря.

Пресс-служба Киевского метрополитена опровергла информацию о прекращении строительства станций Мостицкая и Проспект Правды.

"В некоторых СМИ появилась информация о якобы остановке строительства новых станций на Виноградарь. Эти материалы являются недостоверными. Работает тоннелепроходческий комплекс и движется к демонтажного ствола возле станции Сырец, где в настоящее время выполняются работы по его встрече. Временно замедлено выполнение работ на площадке между станцией Мостицкая и Проспект Правды по причинам окончательного выноса инженерных сетей. Это связано с продолжительностью отопительного сезона", - говорится в сообщении.

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Парк киевского метрополитена составляет 800 вагонов. Около 100 из них - в критическом состоянии и требуют обновления в ближайшие 3-4 года.

Вскоре синей веткой столичного метро будет курсировать обновленный поезд, который впервые модернизировали силами вагоноремонтного завода Киевского метрополитена. Стоимость обновленного поезда из 5 вагонов составила 35 млн грн.