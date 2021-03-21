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воскресенье, 21 марта 2021 13:14

Столичный клуб "отпраздновал" локдаун: мысли в сети разделились

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Столичный клуб &quot;отпраздновал&quot; локдаун: мысли в сети разделились
В комментариях мнения пользователей разделились, одни - одобряли такие действия, другие - решительно осуждали все действо. Фото: pixabay

В разгар очередной волны пандемии киевский ночной клуб устроил празднование.

В соцсетях назвали гуляния "празднованием дня рождения нового локдауна", пишут 24 Новини.

С 23 марта в городе начинает действовать локдаун, а в области ограничения усилили с сегодняшнего дня.

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На видео, которое показали в соцсетях, люди развлекаются без защитных масок и соблюдения социальной дистанции. В масках были только официантки, которые носили их неправильно - приспустив из носа.

В комментариях мнения пользователей разделились, одни - одобряли такие действия, другие - решительно осуждали все действо.

Пользователи писали: "И правильно делают, молодцы". "Пока живы - празднуем, а будем умирать - будем грустить". "Большинство заведений работает подпольно, поэтому продолжение праздновать будут в больнице под Киевом". "Нормальные психически здоровые люди веселятся. Это прекрасно. Так и должно быть. Если вы из группы риска и боитесь заболеть, то позаботьтесь о себе сами: сидите дома, заказывайте доставку, но не требуйте, чтобы вся экономика остановилась. Или это такая форма зависти ? ". "Естественный отбор никто не отменял".

21 марта в "красной" зоне карантина находятся: Киев; Киевская область; Житомирская область; Закарпатская область; Ивано-Франковская область; Одесская область; Черновицкая область.

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Дата
21
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