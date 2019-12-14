Столичных водителей предупредили об опасности на дорогах

Киевлян предупредили о сильном тумане до конца суток.
"До конца суток 14 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - сообщает пресс-служба КГГА.
Водителям во время управления автомобилем в тумане советуют:
• снизить скорость движения;
• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
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• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
• избегать резких маневров на дороге.
15 и 16 декабря в Украине начнется ухудшение погоды. Ожидается пасмурная погода, местами дождь и мокрый снег.
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