Столичных водителей предупредили об опасности на дорогах

В Киеве до конца 14 декабря будет сильный туман. Фото: Appsmain

Киевлян предупредили о сильном тумане до конца суток.

"До конца суток 14 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - сообщает пресс-служба КГГА.

Водителям во время управления автомобилем в тумане советуют:

• снизить скорость движения;

• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

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• держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

• избегать резких маневров на дороге.

15 и 16 декабря в Украине начнется ухудшение погоды. Ожидается пасмурная погода, местами дождь и мокрый снег.