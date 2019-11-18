Столичное метро ожидает масштабный ремонт

Автор: www.obozrevatel.com В Киеве задумали масштабный ремонт в метро

В Киеве капитально отремонтируют станции метро "Лукьяновская", "Университет", "Арсенальная" и "Сирец". Их адаптируют для маломобильных людей и людей с нарушениями зрения.

На ремонт станции "Лукьяновская" выделят 25,5 млн грн, "Университет" - 19,4 млн грн, "Арсенальной" - 19,8 млн грн, "Сырца" - 20,7 млн грн. Общая ориентировочная стоимость ремонта всех этих станций составит 85,4 млн грн.

Там установят навигацию с крупным текстом и надписями шрифтом Брайля. На полу положат тактильную плитку. На выходах также обустроят новые стеклянные ударостойкие двери, ширина крайней двери составит 90 см.

В Киеве на Северном мосту сегодня частично ограничат движение. Ограничение будет действовать с 8:00 до 17:00.