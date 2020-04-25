Столичное метро откроют 31 мая, но не для всех

Когда начнут отменять карантин. Фото: Telegram

С 31 мая планируется возобновление работы Киевского метрополитена.

"Восстановление работы метро планируется не раньше, чем на третьем этапе отмене карантина, а это может произойти только через 30 дней после окончания карантина. Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая", - говорится в сообщении Киевского метрополитена в Telegram.

"Метрополитен не сможет сразу перевозить всех горожан", - цитирует пресс-служба Метрополитена премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Сначала в метро смогут ездить только люди со спецпропускми. На четвертом этапе метро откроют для всех пассажиров. Это может случиться примерно 10 июня.

Киев уже месяц живет в режиме чрезвычайной ситуации. Его в столице объявили 20 марта чтобы обезопасить город и его жителей от коронавируса.