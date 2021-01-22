Столичная многоэтажка "утонула" - кипяток стекал электропроводами

Вода затопила подъезд и некоторые квартиры. Кипяток стекал ручьем с лестницы. Фото: скриншот с видео

В четверг, 21 января, на столичной Борщаговке прорвало трубу с горячей водой. Авария произошла на ул. Борщаговская, 152 в жилой многоэтажке.

Видео "потопа" распространил в Telegram "Типичный Киев".

На кадрах видно, что "водопад" в одной из квартир прорывался сквозь потолок. Рядом находились провода электроосвещения.

Прорывы были и в нескольких других домах. В частности на ул. Радужной, Полесской и на Подоле, пишет "Сегодня".

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В центре Киева, на углу ул. Саксаганского и Шота Руставели, заменяют проблемную тепломагистраль, которой 2 года топились машины. Идет 1-й этап модернизации теплотрассы.