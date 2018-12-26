Столица застряла в масштабных пробках

Киев застрял в 8-балльных пробках.

Бешеные пробки зафиксированы на бульваре Леси Украинки, на улицах Большая Васильковская и Вадима Гетьмана, на Воздухофлотском проспекте, данные сервиса Google Maps.

Масштабные "тянучки" на улицах Вячеслава Черновола, Сечевых Стрельцов, Нижнем Валу, бульваре Тараса Шевченко. Зафиксировано уже 3 ДТП.

Киев "захлебнулся" в 8-балльных пробках. Фото: google.com/maps

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В течение 26-27 декабря в Украине объявили штормовое предупреждение. Температура в среду ночью 4-10 градусов мороза, днем на юге и западе с распространением на большую часть территории страны повышение до -3...+3 градусов.