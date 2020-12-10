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четверг, 10 декабря 2020 09:56

Стоимость проезда в столичных маршрутках вырастет

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С 12 декабря в столице возрастет стоимость проезда в маршрутках №442 и 442-д.

Об этом говорится в объявлениях, развешанных в салонах автобусов. Пассажирам, которые пользуются этими маршрутами, придется платить на 1 грн больше, чем раньше.

Автор: "Сегодня"
  Стоимость проезда в в маршрутках №442 и 442-д вырастет на 1 грн
Стоимость проезда в в маршрутках №442 и 442-д вырастет на 1 грн

"Для нас это не подорожание, а стабилизация стоимости проезда. Мы долгое время возили пассажиров по старой цене - 7 гривен. Даже когда стоимость проезда в общественном транспорте столицы была поднята до 8. Сейчас ситуация ухудшилась, пассажиропоток резко уменьшился. Мы вынуждены пойти на такой шаг", - рассказал Николай Бацан, директор компании перевозчика, для "Сегодня".

Через жесткий карантин маршрутки в городе не работали с марта по май. После восстановления работы перевозчики заявляли, что пассажиропоток сократился вдвое, а расходы на обслуживание подвижного состава выросли. Выручка от перевозок уменьшился в 2-4 раза. Из-за этого многие предприятия оказались на грани банкротства.

В коммунальной службе перевозок КГГА говорят, что практически все частные перевозчики уже увеличили стоимость проезда до 8 грн, сравнив тариф со стоимостью проезда в коммунальном транспорте.

Частные перевозчики столицы, транспорт которых работает в режиме маршрутных такси, обратились к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой скорректировать функционирование пассажирских перевозок в городе.

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Дата
10
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