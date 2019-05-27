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понедельник, 27 мая 2019 15:25

Стеклянный мост Кличка трещит по швам

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Стеклянный мост Кличка трещит по швам
На стекле треснуло верхнее покрытие. Фото: скриншот

На пешеходном мосту, который открыли несколько дней назад в Киеве, произошло ЧП.

Во время ремонта нового моста стеклянная поверхность повредилась еще в двух местах, сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

"Здесь это... Как его... Только что при замене разбитого стекла еще одно стекло "устало". Ну, как такое возможно?" - задаются вопросом в подписи к фото.

В первую же ночь после открытия столичный стеклянный пешеходный мост покрылся трещинами. По одной из версий, стекло расстреляли из нарезного оружия вандалы. По другой версии, стекло моста не выдержало нагрузки после того, как на нем прыгала группа подростков.

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За заменой стекла наблюдал начальник участка фирмы "Контракт 61", которая устанавливала стекло, Руслан Кабула. По его словам, пострадал только верхний слой стекла, который является защитным.

"Это гарантийное стекло. Замену стекла берет на себя компания", - ответил Кабула.

"Сказать, что я обескуражено злой, - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ. Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся", - сказал мэр Киева.

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