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среда, 29 мая 2019 11:51

Стекло на мост Кличко могут заменить на другой материал

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Стекло на мост Кличко могут заменить на другой материал
Стекло на новом пешеходном мосту могут заменить бронированное. Фото: static2.gazeta.ua

Киевская городская администрация может установить бронированное стекло на новооткрытом пешеходному мосту.

Сделают это, если вандализм будет продолжаться, сообщает пресс-центр КГГА.

"Безопасность киевлян - самая главная ценность. Если продолжатся акты вандализма, то рассматриваем различные варианты замены. Возможен вариант замены верхнего слоя стеклопленки на бронированное стекло", - говорит заместитель мэра Киева Александр Спасибко.

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По приблизительным подсчетам в праздничные дни на мосту между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов одновременно находились до 15 тыс. человек. Основное закаленное стекло не повредилось от действий вандалов.

"1 квадратный метр такого стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг. Сейчас идет процесс замены верхнего слоя - защитной стеклопленкой. Поврежденные элементы уже заменили. Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимают и еще раз обрабатывают герметиком", - говорит он.

На данный момент на мосту происходит постоянное научно-техническое сопровождение и ведутся регламентные работы. Само покрытие моста выполнено с гусасфальта. В течение 30 дней должны вымыться и высыпаться камни, которые не прилипли к этой основе.

25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост. На следующий день две стеклянные участки на поверхности пола покрылись трещинами. Правоохранители начали расследование, а мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что в мост стреляли - на то указывали характерные повреждения.

Позже, на мосту треснуло третий стеклянное окно, установленное в пол. Вечером, 27 мая Виталий Кличко сообщил, что поврежденное стекло заменили.

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