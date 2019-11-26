Станцию столичного метро закрыли на неопределенный срок (обновлено)

В Киеве станция метро "Арсенальная" не работает "на вход" из-за неисправности эскалатора.
Специалисты проводят необходимые работы для запуска. Об открытии станции будет сразу сообщено.
Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров, прибывающих на станцию на выход.
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Руководство метро просит переориентировать маршруты.
11.30 стало известно, что станция "Арсенальная" работает уже в обычном режиме.
Движение по эстакаде Южного моста ограничат на период с 27 ноября по 8 декабря.
Причиной, по которой движение по мосту частично перекроют, является демонтаж аварийных карнизных блоков.
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