Станцию столичного метро закрыли на неопределенный срок (обновлено)

Слово і Діло Киев: станцию "Арсенальная" закрыли на вход из-за ремонта эскалатора

В Киеве станция метро "Арсенальная" не работает "на вход" из-за неисправности эскалатора.

Специалисты проводят необходимые работы для запуска. Об открытии станции будет сразу сообщено.

Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров, прибывающих на станцию на выход.

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Руководство метро просит переориентировать маршруты.

11.30 стало известно, что станция "Арсенальная" работает уже в обычном режиме.

Движение по эстакаде Южного моста ограничат на период с 27 ноября по 8 декабря. Причиной, по которой движение по мосту частично перекроют, является демонтаж аварийных карнизных блоков.