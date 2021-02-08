Станция метро Контрактовая площадь будет работать с ограничениями

На станции метро Контрактовая площадь установят турникеты-великаны. Фото: Виктор Брагинский

С 9 по 13 февраля не будет работать вестибюль №2 станции метро Контрактовая площадь в Киеве - выход к ул. Верхний и Нижний Вал.

Старые турникеты заменят на контрольно-пропускные пункты нового образца, сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

На станции установят новые контрольно-пропускные пункты, поддерживающие все современные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

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Современные антивандальные турникеты уже работают на станциях Площадь Льва Толстого, Сырец, Героев Днепра, Харьковская.