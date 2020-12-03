Стало известно, сколько убил Covid-19 киевлян за последние сутки

По состоянию на 3 декабря число инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1364 человека. Вчера болезнь диагностировали в 1735 больных. Всего подтвержденных случаев - 75 376.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболели также 40 медиков

"В больницы столицы госпитализировали 76 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели 512 человек. Всего коронавирус преодолели 24 275 жителей Киева. Умерли 30 человек. Всего жертвами Covid-19 стали 1369 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 785 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

- 460 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;

- 63 девочки от 1 месяца до 17 лет и 56 мальчиков мальчики от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 354, в Подольском - 146, в Дарницком районе - 142 случая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Феофании" рассказали, кого и за сколько платно лечат от коронавируса

За последние сутки в Украине количество выздоровлений от коронавируса превысило количество новых больных - 15 372 против 14 496. Такая динамика наблюдается 2-й день подряд. По состоянию на утро 2 декабря, имеем 772 760 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.