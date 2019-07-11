Стало известно, кто вылез на крышу Верховной Рады

На куполе Верховной Рады заметили бывшего помощника спикера Андрея Парубия Петра Бондаря.

Фото в Facebook выложила Алиса Юрченко.

"Пока мы в Facebook хейтим, кто устраивает свидания на крыше парламента. Уже предчувствую, как захейтять этих двух", - написала она.

"Обозреватель" сообщил, что Бондарь находился там вместе с главой секретариата Парубия Татьяной Подольской.

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Пользователи соцсетей сначала предположили, что незнакомцем может быть президент Украины Владимир Зеленский.





Отец украинской певицы Алины Гросу, бывший депутат Черновицкого городского совета, Михаил Гросу баллотируется в Верховную Раду. Подал заявление на регистрацию в народные депутаты 22 июня.