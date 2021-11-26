Стало известно, когда восстановят Костел Святого Николая

Упавшая люстра собора во время пожара. Фото: Александр Ткаченко

В Киеве Костел Святого Николая восстановят к Новому году.

Об этом сообщил адвокат Маси Наем в Facebook.

25 ноября на рабочей группе Национальный дом органной и камерной музыки определился с подрядчиком, выполняющим противоаварийные работы. Это компания ООО "Укрспецреставрация", отметил Наем.

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"Подрядчик готов сделать работы за 19 378 371 грн в срок до 31 декабря 2021 года. Согласно проектно-сметной документации стоимость работ была определена в размере 21 909 840, то есть подрядчик сделает эти работы дешевле", - написал Наем.

Добавил, что вся сумма подрядчику будет уплачена из денег благотворителей.

3 сентября 2021 года горел Костел Святого Николая на ул. Большой Васильковской. Из-за пожара потеряли орган. Пострадали некоторые помещения рядом с органом, упала люстра. С 1990-х католическая община требует вернуть храм им.