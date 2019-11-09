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суббота, 09 ноября 2019 17:48

Стало известно, что взорвалось на Шулявском мосту

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Стало известно, что взорвалось на Шулявском мосту
На строительстве взорвался газовый баллон. Фото: 112

В Киевской городской государственной администрации назвали причину взрыва на строительстве Шулявского путепровода.

"На самом Шулявском мосту взорвался газовый баллон", - заявил Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Ранее очевидцем взрыва стал журналист сайта "Сегодня".

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Ткачук сообщил, что инцидент произошел во время проведения строительных работ на мосту. Есть ли пострадавшие, а также какова конкретная причина взрыва, сейчас выясняется.

В Киеве возле Шулявского путепровода нашли большой склад боеприпасов времен Второй мировой войны. Боеприпасы обнаружили 8 ноября во время земляных работ по прокладке теплотрассы на ул. Довженко, 2 в Шевченковском районе столицы.

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09
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