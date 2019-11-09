Стало известно, что взорвалось на Шулявском мосту

В Киевской городской государственной администрации назвали причину взрыва на строительстве Шулявского путепровода.
"На самом Шулявском мосту взорвался газовый баллон", - заявил Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.
Ранее очевидцем взрыва стал журналист сайта "Сегодня".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На полигоне взорвался снаряд: пострадали курсанты
Ткачук сообщил, что инцидент произошел во время проведения строительных работ на мосту. Есть ли пострадавшие, а также какова конкретная причина взрыва, сейчас выясняется.
В Киеве возле Шулявского путепровода нашли большой склад боеприпасов времен Второй мировой войны. Боеприпасы обнаружили 8 ноября во время земляных работ по прокладке теплотрассы на ул. Довженко, 2 в Шевченковском районе столицы.
Комментарии