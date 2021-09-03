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пятница, 03 сентября 2021 14:55

Спортивное мероприятие заблокирует часть киевских дорог - где не проехать

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С 18:00 до 23:00 4 сентября в Киеве ограничат движение. Причина - спортивное массовое мероприятие.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы.

Автор: Патрульная полиция Киева
 

Ограничат движение на:

- ул. Петра Сагайдачного;
- ул. Набережно-Крещатицкой;
- Гаванском мосту в направлении ул. Набережно-Рыбацкой;
- Владимирском спуске в направлении ул. Петра Сагайдачного;
- Контрактовой пл. в пределах ул. Григория Сковороды, ул. Покровской, ул. Братской;
- ул. Набережно-Рыбальской в направлении Северного моста до ул. Электриков;
- Набережном шоссе в направлении от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой.

Движение перекроют и на прилегающих участках перекрытых улиц. Заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска. Съезд с моста будет функционировать только на эстакаду. Движение от моста Патона будет возможно на съезд до Днепровского проезда.

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В ночь на 5 сентября столичное метро будет работать на 1 ч. дольше из-за футбольного матча на НСК "Олимпийский". Также возможно ограничение или закрытие на вход нескольких станций.

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Дата
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