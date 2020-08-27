Спецоперация: полиция опровергла информацию о похищении мужчины в Киеве

"Похищение" мужчины оказалось спецоперацией. Фото: Нацполиция

26 августа на ул. Голосеевской, 13-Б, неизвестные схватили мужчину и против его воли затолкали в машину. Видео якобы похищения сняли очевидцы и выложили в сеть.

Кадры, где на глазах свидетелей мужчину силой затащили в машину, оказались спецоперацией полиции, сообщила пресс-служба полиции в комментарии Фактам ICTV.

Правоохранители опровергли информацию о похищении мужчины. Отметили, что это была спецоперация по задержанию. Однако, кто кого задерживал и на каких основаниях, в полиции пока не комментируют.







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26 августа на трассе Киев – Чоп, вблизи села Тухолька Сколевского района Львовской области, произошло ДТП с участием иностранца. В результате аварии травмированы 5 человек.