Спасатели предупредили киевлян об опасности: подробности

В Киеве ожидают сильный ветер. Фото: Galinfo

В Киеве в воскресенье, 23 февраля, ожидают сильные порывы ветра.

Утром и днем ​​порывы ветра могут достигать 17-22 м/с. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвало жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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Между тем, метеорологи заявили, что в Киеве вторую неделю продолжается весна.