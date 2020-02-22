Спасатели предупредили киевлян об опасности: подробности

В Киеве в воскресенье, 23 февраля, ожидают сильные порывы ветра.
Утром и днем порывы ветра могут достигать 17-22 м/с. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвало жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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Между тем, метеорологи заявили, что в Киеве вторую неделю продолжается весна.
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