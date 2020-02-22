Спасатели предупредили киевлян об опасности: подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1206
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3915
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1737
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1710
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4743
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 909
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1710
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1206
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5751
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2556
Фото
Все фото
7
12
27
3
5
В Киеве &quot;устал&quot; еще один путепровод. Куски бетона рухнули на авто
В Киеве "устал" еще один путепровод. Куски бетона рухнули на авто
Открыли выставку с артефактами Майдана
Открыли выставку с артефактами Майдана
&quot;Борьба продолжается&quot; - на Майдане проходит акция в память о Небесной сотне
"Борьба продолжается" - на Майдане проходит акция в память о Небесной сотне
&quot;Россия начала войну здесь&quot; - в центре столицы повесили баннер
"Россия начала войну здесь" - в центре столицы повесили баннер
На Караваевых дачах при загадочных обстоятельствах погиб мужчина
На Караваевых дачах при загадочных обстоятельствах погиб мужчина
Видео
Все видео
В столице хотели взорвать офис организации, которая помогает ВИЧ-позитивным людям
В столице хотели взорвать офис организации, которая помогает ВИЧ-позитивным людям
В Киеве задержали криминального авторитета режима Януковича
В Киеве задержали криминального авторитета режима Януковича
Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе
Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе
Шутника, который выключал людям свет, скрутили и устроили допрос
Шутника, который выключал людям свет, скрутили и устроили допрос
Протесты дальнобойщиков в Киеве: назвали имя организатора и суммы гонораров за участие в акции
Протесты дальнобойщиков в Киеве: назвали имя организатора и суммы гонораров за участие в акции
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 468
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1710
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1089
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1089
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 873
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
суббота, 22 февраля 2020 20:02

Спасатели предупредили киевлян об опасности: подробности

  Комментировать
Спасатели предупредили киевлян об опасности: подробности
В Киеве ожидают сильный ветер. Фото: Galinfo

В Киеве в воскресенье, 23 февраля, ожидают сильные порывы ветра.

Утром и днем ​​порывы ветра могут достигать 17-22 м/с. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвало жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Аляске 4 детей не вернулись домой во время метели

Между тем, метеорологи заявили, что в Киеве вторую неделю продолжается весна.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спасатели предупредили киевлян об опасности: подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Совершили самое масштабное ограбление в истории страны

Арестовали самого разыскиваемого наркобарона

Тимошенко остановили активисты

Министр установил рекорд

Шаманы предсказывали будущее благодаря попкорну

В Украине отменили смертную казнь

Англии удалось то, что не смогла Франция - история такси

Самое читаемое
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка 2 Просмотров: 30231
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 3 Просмотров: 18540
В любящих руках: показали собак до и после &quot;усыновления&quot;
В любящих руках: показали собак до и после "усыновления"
31
 Просмотров: 17208
Какой маникюр будет модным весной
Какой маникюр будет модным весной
12
 Просмотров: 15111
За гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах
За гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах Просмотров: 12924
Новости Киева
В Киеве "устал" еще один путепровод. Куски бетона рухнули на авто
В Киеве "устал" еще один путепровод. Куски бетона рухнули на авто
7
 Просмотров: 1818
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
6
 1 Просмотров: 468
Открыли выставку с артефактами Майдана
Открыли выставку с артефактами Майдана
12
 Просмотров: 603
"Борьба продолжается" - на Майдане проходит акция в память о Небесной сотне
"Борьба продолжается" - на Майдане проходит акция в память о Небесной сотне
27
 1 Просмотров: 2016
"Майдан - это достоинство" - как в Киеве чтят героев Небесной сотни
"Майдан - это достоинство" - как в Киеве чтят героев Небесной сотни
15
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
8
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев
4
Автобус с эвакуированными украинцами забросали камнями
3
Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до 8 лет тюрьмы
3
Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой
3
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
Голосов: 5833
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua