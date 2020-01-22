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среда, 22 января 2020 11:53

Создали уникальный портал поиска погибших или пропавших военных

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Создали уникальный портал поиска погибших или пропавших военных
Портал имеет более 258 тыс. записей и более 313 тыс. документов. Фото: zik.ua

В Украине создали поисковый портал с документами о погибших или пропавших без вести военных во время Второй мировой войны.

Ресурс martyrology.org.ua действует на базе документального фонда Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. По словам работников учреждения, портал создали, потому что к ним постоянно поступают просьбы о поиске пропавших или погибших солдат. Уже имеют более 12 тыс. таких запросов.

"Это первый в постсоветских странах веб-ресурс такого характера. Здесь собраны документы, находившиеся в районных военкоматах, свидетельства, похоронки, письма, фотографии, страницы из Книги памяти, - рассказывает сотрудник музея Наталья Филатова. - Он понадобится тем, кто интересуется судьбой и местами захоронения своих родных, призванных с территории Украины или похороненных здесь. Поможет выяснить правду в случаях путаницы с именами или географией, когда бойца трудно идентифицировать из-за ошибки командира части или работника военкомата. Искать нужного человека можно по полному имени, а можно просто ввести три буквы из фамилии. Поиск покажет все имена с таким сочетанием букв, тогда уже смотреть стоит по дате или месту рождения или другими данными".

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Портал пока работает в тестовом режиме и ведет поиск только по Киевской и Житомирской областях. Работают над Винницкой. Данные постоянно дополняются и обновляются. Сейчас здесь собрано более 258 тыс. записей и более 313 тыс. документов.

1 сентября 80 лет назад началась Вторая мировая война. Ее называют самой кровавой и самой масштабной в истории человечества.

В тот день на территорию Польши вошли около 1,5 млн немецких солдат. Вторжение происходило вдоль почти всей границы при активной поддержке авиации и артиллери.

Автор: Анна Орел
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