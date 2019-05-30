Автор: kyivcity.gov.ua Создали карту тепловых сетей Киева

В Киеве создали карту ремонта тепловых сетей, где киевляне могут видеть сколько и в каких микрорайонах будет проходить нынешняя модернизация коммуникаций.

"Карту разместили на официальном сайте коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго"", - сообщает Киевский городской совет.

"В течение последнего отопительного сезона аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" ликвидировали ежесуточно 30-40 повреждений сетей. За период текущего отопительного сезона предприятие устранило более 6000 повреждений тепловых сетей", - заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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"Именно поэтому мы на этот летний период запланировали выполнить масштабную программу модернизации тепловых сетей и оборудования. Выделено более 500 млн грн на эти работы. "Киевтеплоэнерго" уже приступило к выполнению работ. Общая протяженность замини- более 130 км", - добавил он.

Концентрация группой компаний ДТЭК пакетов акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" не дает ДТЭК возможности повышать тарифы, так как согласно законодательству Украины, тарифы на услуги по распределению электроэнергии и ставки за присоединение мощностей подлежат госрегулированию.