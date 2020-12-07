Создает водяные лилии и радугу: показали обновленный фонтан в Наводницком парке Киева

В Наводницком парке столицы завершили капитальный ремонт фонтана и перевели его в полноценное недельное тестирование.

Обновленный фонтан - это динамический фонтан с подсветкой и игрой струй воды, сообщил Киевзеленстрой.

Фото: bigkyiv.com.ua

"Установили 9 циркуляционных насосов для форсунок, 1 дренажный, 4 фильтрационные, 88 форсунок и 54 LED-светильники для воспроизведения разноцветных водных рисунков: вертикальные пенные струи, водяные лилии, спирали и радугу", - говорится в сообщении.

Высота струй достигает 3,5 м. Управление фонтаном полностью автоматизировано. Есть датчики уровня и долива воды и автоматическая станция дозирования реагентов, которые обеззараживают воду.

Работы на центральной площади еще продолжаются - обустроят новое покрытие с ФЭМ вокруг фонтана и пандус к набережной, восстановят гранитное покрытие лестницы. Для этого сейчас огораживают территорию.

"В рамках капремонта центральной части парка очистили от граффити набережную в 1 тыс. кв. м и восстановили пьедестал памятника после повреждений вандалами. Провели благоустройство входной группы парка: отремонтировали лестницу, установили скамейки и урны, устроили более 4 тыс. кв. м газона", - добавили в сообщении.

Весной следующего года фонтан будет полноценно работать. Современное оборудование позволит продлить сезон его работы в месяц. Сейчас фонтан законсервирован на период зимы.

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