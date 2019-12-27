Создадут специальное учреждение для жертв домашнего насилия

В столице создадут "кризисную комнату". Фото: ТСН

Весной 2020 в Киеве планируют открыть кризисную комнату для пострадавших от домашнего насилия.

"Это комната на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше", - сообщила заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда, передает "Громадське".

Пострадавшие смогут находиться в комнате до 10 дней. Им предоставят первичную психологическую помощь и медицинский осмотр.

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"Если у человека есть родственники - с ними связываются. Если совсем некуда идти, тогда собираются документы для поселения в приют до решения вопроса", - преодолевала Хонда.

В Украине планируют создать Фонд возмещения средств лицам, пережившим насильственные преступления. Он должен заработать в 2021 году.