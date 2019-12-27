Создадут специальное учреждение для жертв домашнего насилия

 
Ексклюзивы
1/5
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 0
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
2 Просмотров: 6453
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6039
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 900
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 369
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3033
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2115
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3213
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1836
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Фото
Все фото
3
11
7
14
11
С Северного моста оторвалась конструкция и упала на авто
С Северного моста оторвалась конструкция и упала на авто
Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
Полякова, снеговики и солдаты - Киевом прошел новогодний парад
Полякова, снеговики и солдаты - Киевом прошел новогодний парад
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
Видео
Все видео
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
Шулявский мост начали асфальтировать
Шулявский мост начали асфальтировать
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
Показали клип британского рэпера, снятый в Киеве
Показали клип британского рэпера, снятый в Киеве
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 882
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3204
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3294
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1404
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 162
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
пятница, 27 декабря 2019 09:49

Создадут специальное учреждение для жертв домашнего насилия

  Комментировать
Создадут специальное учреждение для жертв домашнего насилия
В столице создадут "кризисную комнату". Фото: ТСН

Весной 2020 в Киеве планируют открыть кризисную комнату для пострадавших от домашнего насилия.

"Это комната на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше", - сообщила заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда, передает "Громадське".

Пострадавшие смогут находиться в комнате до 10 дней. Им предоставят первичную психологическую помощь и медицинский осмотр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине создадут колл-центр для помощи пострадавшим от домашнего насилия

"Если у человека есть родственники - с ними связываются. Если совсем некуда идти, тогда собираются документы для поселения в приют до решения вопроса", - преодолевала Хонда.

В Украине планируют создать Фонд возмещения средств лицам, пережившим насильственные преступления. Он должен заработать в 2021 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Создадут специальное учреждение для жертв домашнего насилия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Взялись за владельцев земли

Во время открытия храма, улицам разбросали серебряные монеты

Депардье занимался проституцией

Самое читаемое
Назвали самую модную обувь этой зимой
Назвали самую модную обувь этой зимой
9
 Просмотров: 25020
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 Просмотров: 10341
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 9612
&quot;Россия – это смерть&quot; - Херсонский горсовет ответил Путину
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину 4 Просмотров: 8811
Доллар остановился на новой отметке
Доллар остановился на новой отметке Просмотров: 8001
Новости Киева
С Северного моста оторвалась конструкция и упала на авто
С Северного моста оторвалась конструкция и упала на авто
3
 Просмотров: 567
В столице перекроют мост
В столице перекроют мост Просмотров: 459
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
 Просмотров: 3033
Кремль и серп с молотом: коммунисты в Киеве "праздновали" день рождения Сталина
Кремль и серп с молотом: коммунисты в Киеве "праздновали" день рождения Сталина 1 Просмотров: 846
Появилось расписание работы транспорта в Киеве в новогоднюю ночь
Появилось расписание работы транспорта в Киеве в новогоднюю ночь Просмотров: 72
Больше всего комментируют
12
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
8
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
4
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
4
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
3
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Голосов: 5782
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua