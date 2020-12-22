Соvid-19 в Киеве: какой район в лидерах по количеству инфицированных

По состоянию на 22 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1159 больных. Вчера болезнь диагностировали у 673 человека. Подтвержденных случаев заболевания - 102 282.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболели также 36 медиков

"В больницы столицы госпитализировали 121 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 1242 человека. Всего коронавирус преодолели 33 981 житель Киева. Умерли 26 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 1749 киевлян", - отметил глава столицы .

Подхватили недуг:

- 644 женщины в возрасте от 18 до 88 лет,

- 424 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет,

- 39 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 52 мальчика от 2 месяцев до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 232, в Днепровском - 201, в Соломенском районе - 140 случаев.

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За последние сутки в Украине обнаружили 8513 новых больных коронавирусом. Из них детей - 415, медработников - 368. По состоянию на утро 22 декабря имеем 979 506 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.