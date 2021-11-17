Совет Европы раскритиковал закон о столице от "Слуги народа"

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Совет Европы предоставил Заключение к законопроекту "О городе Киеве – столице Украины", в котором содержится ряд критических замечаний. Совет Европы, в частности, рекомендует сократить чрезмерное вмешательство госадминистрации в деятельность органов местного самоуправления.

В Заключение отмечается, что в доработанном варианте законопроекта некоторые из предыдущих рекомендаций Совета Европы учтены лишь частично. Также отмечается, что даже доработанный законопроект не содержит всех положений, которые должны обеспечить соответствие Европейской хартии местного самоуправления, в частности, в части механизма административного надзора.

Кроме того, Совет Европы настоятельно рекомендует принять этот закон после принятия или в пакете с новым Законом о местных государственных администрациях. Или Заключительные и переходные положения этого законопроекта должны откладывать имплементацию положений об административном надзоре до вступления в силу нового Закона о местных госадминистрациях.

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Рекомендуется удалить пункт 4 статьи 14, который дает право большому количеству представителей и должностных лиц государственной администрации участвовать и высказывать свои мнения на заседаниях Киевсовета, районных советов и их органов. Такие положения могут оказаться равнозначными чрезмерному вмешательству и своего рода априорному надзору за актами органов местной власти.

Решение о создании и границах районов должен принимать городской совет. В противном случае все отклонения, допущенные в решении Кабинета Министров Украины от предложения городских властей, должны основываться на четких и убедительных аргументах.

Законопроект о столице №2143-3 был подан в Верховную Раду депутатами от "Слуги народа" и принят в первом чтении еще в 2019 году. Он получил многочисленные замечания Главного научно-экспертного управления и Главного юридического управления ВР по поводу нарушения конституционных норм. Также появилась информация, что негативные выводы готовит Венецианская комиссия, в которую направил текст законопроекта мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко. Тем не менее власти планируют принять этот антиконституционный законопроект уже до конца нынешней парламентской сессии.