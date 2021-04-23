Сотрудников столичного метро научат домедицинской помощи

В Киеве сотрудники метро будут оказывать домедицинскую помощь. Фото: Нацполиция

Работники столичного метро будут предоставлять домедицинскую помощь пассажирам. Все сотрудники, которые дежурят на станциях, до сентября пройдут необходимое обучение.

За это решение 22 апреля проголосовали 103 депутата, сообщила пресс-служба КГГА.

Сотрудники подземки будут предоставлять домедицинскую помощь пассажирам, в частности, используя дефибриллятор, отметила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

"Вопросами предоставления домедицинской помощи будут заниматься сотрудники нашей военизированной охраны. Они первыми пройдут обучение – восьмичасовые курсы. Будем через тендер искать сертифицированные центры, где наши сотрудники пройдут обучение и получат соответствующие удостоверения", — рассказала Макогон для "Сегодня".

Сотрудники подземки будут уметь:

- использовать дефибриллятор;

- остановить кровотечение, используя жгуты;

- определять критическое состояние потерпевшего;

- в случае необходимости делать реанимацию легких и сердца;

- определять характер травм и оказывать помощь до приезда медиков.

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"Случаев, когда использовали дефибрилляторы, было около 17. Но не всегда они были удачными и дали положительный результат. Нужно понимать, что не всегда дефибриллятор спасает. К сожалению, люди умирают даже в больницах, где есть все необходимое", — отметили в подземке.

На 19 станциях метрополитена Киева установили дефибрилляторы в рамках проекта "РеаниМетро". Теперь дефибрилляторы есть на всех 52 станциях подземки. В марте этого года с помощью дефибриллятора сотруднику полиции удалось спасти жизнь пассажиру на станции метро Дворец спорта.