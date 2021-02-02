Сообщили сроки открытия Подольско-Воскресенского моста

Власти Киева планируют открыть Подольско-Воскресенский мост со съездом на Троещину к лету 2021 года.
В этом году также будет открыто две станции метро на Виноградарь, заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.
Столичные власти также планируют открыть вторую часть Пейзажной аллеи и обновить Мариинский парк, парк Шевченко и парк Рыльского.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали раритетные фото Киева, которым более 110 лет
Напомним, столица уже много лет в ожидании открытия Подольско-Воскресенского моста.
×
Комментарии