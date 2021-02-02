Сообщили сроки открытия Подольско-Воскресенского моста

Подольско-Воскресенский мост собираются открывать. Фото: РБК

Власти Киева планируют открыть Подольско-Воскресенский мост со съездом на Троещину к лету 2021 года.

В этом году также будет открыто две станции метро на Виноградарь, заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

Столичные власти также планируют открыть вторую часть Пейзажной аллеи и обновить Мариинский парк, парк Шевченко и парк Рыльского.

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Напомним, столица уже много лет в ожидании открытия Подольско-Воскресенского моста.