Сообщили, сколько убил киевлян Covid-19

По состоянию на 29 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 953 человека. Вчера недуг диагностировали у 851 больного. Подтвержденных случаев заболевания - 109 008.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболел также 31 медик

"В больницы столицы госпитализировали 57 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 556 человек. Всего коронавирус преодолели 38 017 жителей столицы. Умер 21 человек. Всего жертвами Covid-19 стали 1875 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 542 женщины в возрасте от 18 до 91 лет;

- 350 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;

- 26 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 287, в Днепровском - 141, 107 случаев в Святошинском районе.

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За последние сутки в Украине обнаружили 6988 новых больных коронавирусом. Из них детей - 324, медработников - 337. По состоянию на утро 29 декабря имеем 1 037 362 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.