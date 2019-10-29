Сообщили, сколько столичных домов уже с отоплением

В Киеве теплоснабжение начало поступать в более, чем 50% жилых домов.

Это данные по состоянию на 12:00 28 октября 2019, сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго",

"Отопительный сезон в социальной сфере началось еще 30 сентября. Школы, детские сады и больницы подключали к системам отопления по индивидуальным заявкам. Сейчас тепло подано в 90% школ и детских садов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что включение тепла происходит постепенно и зависит от режимов теплоснабжения и технологических процессов.

По данным КГГА, запуск тепла в жилые дома столицы начался 25 октября.