Сообщили, сколько столичных домов уже с отоплением

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
7 Просмотров: 9459
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1764
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7209
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1224
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6831
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41094
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1188
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3474
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2358
Фото
Все фото
4
6
9
8
16
Задержали организатора и исполнителей заказного убийства под Киевом
Задержали организатора и исполнителей заказного убийства под Киевом
Мужчина дважды за день обокрал супермаркет на столичной Оболони
Мужчина дважды за день обокрал супермаркет на столичной Оболони
В Киеве на перекрестке произошло мощное столкновение
В Киеве на перекрестке произошло мощное столкновение
В столичном Гидропарке взорвалось кафе
В столичном Гидропарке взорвалось кафе
В Киеве устроили парад зомби фото
В Киеве устроили парад зомби фото
Видео
Все видео
16-летнюю киевлянку таксист отбил от насильника
16-летнюю киевлянку таксист отбил от насильника
Возле пиццерии в Киеве произошла жесткая драка со стрельбой (+18)
Возле пиццерии в Киеве произошла жесткая драка со стрельбой (+18)
Таксисты устроили кровавую аварию - четверо пострадавших
Таксисты устроили кровавую аварию - четверо пострадавших
Киевляне вышли на марш за легализацию медицинского каннабиса: онлайн
Киевляне вышли на марш за легализацию медицинского каннабиса: онлайн
В столичном супермаркете заметили семью крыс
В столичном супермаркете заметили семью крыс
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1224
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5877
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7686
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1899
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
Просмотров: 279
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
вторник, 29 октября 2019 03:06

Сообщили, сколько столичных домов уже с отоплением

  Комментировать

В Киеве теплоснабжение начало поступать в более, чем 50% жилых домов.

Это данные по состоянию на 12:00 28 октября 2019, сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго",

"Отопительный сезон в социальной сфере началось еще 30 сентября. Школы, детские сады и больницы подключали к системам отопления по индивидуальным заявкам. Сейчас тепло подано в 90% школ и детских садов", - говорится в сообщении.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне могут остаться без тепла

Отмечается, что включение тепла происходит постепенно и зависит от режимов теплоснабжения и технологических процессов.

По данным КГГА, запуск тепла в жилые дома столицы начался 25 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили, сколько столичных домов уже с отоплением». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 17532
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
3
 Просмотров: 16867
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 13681
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 11817
Неизвестный надругался с женщины и выбросил тело в кусты
Неизвестный надругался с женщины и выбросил тело в кусты Просмотров: 9954
Новости Киева
Повышенную радиацию обнаружили в лаборатории Центральной геофизической обсерватории
Повышенную радиацию обнаружили в лаборатории Центральной геофизической обсерватории Просмотров: 135
Братья-полицейские на угнанном авто: дело получило новый поворот
Братья-полицейские на угнанном авто: дело получило новый поворот 1 Просмотров: 1863
В Киеве мужчина обстрелял прохожую
В Киеве мужчина обстрелял прохожую Просмотров: 315
Стало известно, когда откроют Шулявский мост
Стало известно, когда откроют Шулявский мост Просмотров: 990
Задержали организатора и исполнителей заказного убийства под Киевом
Задержали организатора и исполнителей заказного убийства под Киевом
4
 Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
8
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
7
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
5
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
3
США убили лидера ИГИЛа
Голосов: 5707
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua