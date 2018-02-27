Сообщили, сколько Киевпастранс заработал на "зайцах"

В январе 2018 года в коммунальном транспорте Киева оштрафовали 2635 безбилетных пассажиров. КП "Киевпастранс" заработал на "зайцах" 211,1 тыс. грн.

Об этом написал депутат Киевсовета Александр Пабат в Facebook.

Автор: Киевпастранс В Киеве контроллеры ловят "зайцев"

"Статистика штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте столицы вернулась на дореволюционный уровень. Корень лежит как в плоскости сознания, так и платежеспособности", - отметил Пабат.

За 9 месяцев 2017 года прибыль Киевпастранса составила 123,6 млн грн.

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Коммунальное предприятие "Киевпастранс" начало устанавливать специальное электронное оборудование для автоматизированной системы оплаты проезда.