Сообщили количество незаконных летних террас в Киеве

Половина летних террас Киева установленны незаконно. ФОТО: Dobovo

Только 515 летних площадок с 1148, расположенных в Киеве, являются законными и платят взносы в городской бюджет, а все остальные размещены без разрешительной документации.

Об этом заявил заместитель директора Департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации Тарас Панчий, сообщается на сайте КГГА.

Некоторые террасы установлены вопреки нормам и занимают почти весь тротуар. Пешеходы вынуждены обходить такие сооружения, выходя на проезжую часть и рискуя своей жизнью и здоровьем, заявил чиновник.

"Правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должен составлять не менее 50% от ширины тротуара. Летние площадки не должны попадать в зоны перекрестков и располагаться у выходов из метрополитена, чтобы не создавать неудобства для пешеходов ", - сказал Панчий.

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Для борьбы с предпринимателями, которые расширяют свои точки питания к зонам ограничения, инспекторы благоустройства совместно с полицией принимают все меры, чтобы устранить нарушения.

На сайте Градостроительного кадастра можно проверить законность размещения любого объекта на киевских улицах, введя точный адрес.

В феврале 2018 коммунальщики демонтировали МАФы, которые были расположены в подземном переходе на столичном Майдане Независимости. Основанием для демонтажа торговых точек стало решение КГГА, принятое в связи с окончанием срока аренды и инвестдоговора.