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понедельник, 01 июля 2019 19:15

Солнце "жарит" Киев: июнь стал самым жарким в истории

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Солнце &quot;жарит&quot; Киев: июнь стал самым жарким в истории
Самым жарким было 22 июня. Фото: yle33

В июне среднемесячная температура воздуха в Киеве составила 23,6°С. Это на 5,4°С выше климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Первый месяц лета выдался самым теплым с 1881 года. За месяц было 14 дней с температурой выше 30°С и зафиксировано 11 температурных рекордов.

"За полгода отклонения температуры воздуха от климатической нормы составило 3,2 градусов", - говорится в сообщении.

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Холодней всего было в последний день месяца, 30 июня. Тогда столбик термометра опустился до 13,5°С. А самым жарким в этом месяце было 22 число, когда после полудня температура поднялась до 34°С.

В то же время осадков в столице выпало 67 мм, что составило 92% климатической нормы.

11 июня в Киеве была самая теплая ночь с 1881 года. Об этом пишут на сайте Центральной геофизической обсерватории.

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