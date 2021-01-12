Соцсеть поразили раритетные фото аттракционов Киева 50 лет назад

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В Киеве возле центральной елки Подола установили аттракцион в виде новогоднего дерева. Киевляне возмутились стоимостью билета .

"Аттракционы в городских парках в начале 1970 годов", - говорится в сообщении.

Снимки обнародовали на странице в Facebook "Старые фото Киева".

В сети опубликовали архивные фотографии аттракционов в парках развлечений Киева.

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