Снова сбой: ряд автобусов и троллейбусов Киева опаздывает

Ряд автобусов и троллейбусов курсирует не по графику. Фото: kpt.kyiv.ua

Утром 9 ноября в работе городского транспорта Киева снова произошел сбой.

Часть автобусных и троллейбусных маршрутов курсирует с отклонением от расписания, сообщила пресс-служба Киевпасстранса.

"Задерживается движение автобусов №21,73,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к Керченская пл. - просп. Романа Шухевича - просп. Степана Бандеры по причине скопления автотранспорта. На место вызвали полицию", - сообщили коммунальщики.

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В городе для этих маршрутов ввели оперативное положение №4 - транспорт курсирует без соблюдения расписания.

Скопление транспорта по данным Google maps наблюдается по бульв. Перова, просп. Романа Шухевича, просп. Степана Бандеры, просп. Броварскому, Северному мосту.

Усложненный трафик на просп. Победы, Воздухофлотский просп., ул. Жилянской, бульв. Леси Украинки.

В Киеве был введен единый скоростной режим. С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения по дорогам столицы будет составлять 50 км/ч кроме участков, где разрешена скорость ниже. Центр организации дорожного движения демонтировал 90 дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость до 80 км/ч.