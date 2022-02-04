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пятница, 04 февраля 2022 23:01

Спецтема: Враг возле украинской границы

Снайпера, гранатометы и безумные перестрелки: как проходили "бои с агрессором" за Припять
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Масштабные учения прошли сегодня в Припяти Киевской области. Совместные действия в случае эскалации войны с Россией отрабатывали бойцы Национальной гвардии, полицейские, чрезвычайники. Тренировались воевать в городе.

Припять находится на линии столкновения и некоторые передовые группы врага закрепились в домах и держат оборону, по легенде учений. Подразделения Вооруженных сил Украины и Нацгвардии получили задание уничтожить противника и организовать оборону населенного пункта. В то же время, полицейские и спасатели должны были обеспечить эвакуацию населения.

В учениях была задействована бронетехника, дроны, работали снайперы. В общей сложности военные отработали восемь тактических эпизодов. В частности, проводили воздушную разведку, вели уличные бои, уничтожали технику противника, штурмовали здания, эвакуировали раненых.

За учениями наблюдали дипломаты и пресс-атташе военных ведомств из разных стран. Был министр обороны Алексей Резников, глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский, исполняющий обязанности командующего Нацгвардией Юрий Лебедь, и.о. обязанностей главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

Корреспондентка Gazeta.ua побывала в зоне отчуждения и лично наблюдала за "жестокими боями", которые сегодня были в Припяти.

ЭВАКУАЦИЯ И ГРАНАТОМЕТ

– Внимание! Внимание! Говорит Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. На территории города Припять возник риск начала боевых действий. Горожане, проявляйте необычайную осторожность! Не выходите на балконы и отключите воду, свет, газ, нагревательные приборы - мужской голос в громкоговоритель обращается к условному гражданскому населению и объявляет эвакуацию в Припяти.

Резкий звук полицейской сирены прерывает сообщение. На центральную площадь города выходят десятки бойцов из разных подразделений МВД. Все в военной амуниции и с оружием. Готовятся выбивать врага из населенного пункта.

Сегодня в Припяти прошли масштабные военные учения. Подразделения Нацгвардии, полицейские и чрезвычайники – учились совместно действовать в условиях вероятной эскалации войны с Россией
Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО
Припять находится на линии столкновения по легенде учений. Военные должны были ликвидировать врага, занявшего несколько домов и обеспечить оборону города
Во время учений украинские бойцы уничтожали позиции врага, захватившего несколько домов в городе, по легенде
Снайперы, артиллерия, бронетехника и дроны – сегодня условному врагу Украины пришлось совсем не сладко
Бойцы отработали восемь тактических действий. В частности, проводили воздушную разведку, штурмовали здания, эвакуировали раненых

– Возьмите с собой документы, деньги, вещи первой необходимости, а также продукты питания, – продолжает говорить мужской голос в громкоговоритель.

Между тем к трехэтажному жилому дому подъезжает белый автобус, полицейский автомобиль и карета "скорой". Спасатели группой заходят внутрь. Через несколько минут с подъезда начинают выводить людей. На плечах у них пледы.Кое-кого выносят на носилках и передают врачам. Гражданских увозят в безопасную зону.

- Я в 1986-м слышал это (год, когда произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. – Gazeta.ua) и вот сейчас слышу, - реагирует на голос в громкоговорителе мужчина в камуфляжной форме ВСУ, наблюдающий за учениями.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Припять находится на линии столкновения по легенде учений. Военные должны были ликвидировать врага, занявшего несколько домов и обеспечить оборону города
Припять находится на линии столкновения по легенде учений. Военные должны были ликвидировать врага, занявшего несколько домов и обеспечить оборону города

Эвакуацию прерывают выстрелы из соседней 16-этажки. Это – условный враг, занявший дом, бьет по украинским бойцам.

– Раз, два, три! – пятеро спецназовцев закладывают заряд в гранатомет. В сторону противника раздается выстрел от которого закладывает уши. Бойцов сразу же застилает стена дыма.

У дома появляются украинские автоматчики. Передвигаются быстро, пригибаются и отстреливаются от противника, который бьет из занятых позиций в городе.

Захватили опорный пункт противника

– Обезвреживали преступников. Тактика была у нас очень секретная, – рассказывает об операции один из военных, не называет имени. – Отрабатывали бой в городе и зачищали улицы от незаконных вооруженных группировок. Захватили опорный пункт противника, - показывает на место, где от кучи сгоревших автомобильных шин клубится черный дым. – Перед этим минометным обстрелом поразили врага.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Бойцы отработали восемь тактических действий. В частности, проводили воздушную разведку, штурмовали здания, эвакуировали раненых
Бойцы отработали восемь тактических действий. В частности, проводили воздушную разведку, штурмовали здания, эвакуировали раненых

Наблюдатели за учениями организованной группой продвигаются в глубь улицы. За порядком наблюдают спасатели и правоохранители.

– Когда идет война, то главное проявлять дух и любовь к государству. Украинцам этого хватает, – говорит начальник главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алексей Мигрин. – Я знаю, что такое война. 24 на 7 готов к ней, – добавляет.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  В учениях была задействована бронетехника, дроны, работали снайперы
В учениях была задействована бронетехника, дроны, работали снайперы

ВЫСТРЕЛ В ГРУДЬ

Вокруг серой панельной пятиэтажки установлена колючая проволока. Первые этажи дома закрыты белой камуфляжной сеткой. Окна прикрывают мешки с песком. Перестрелка под домом начинается внезапно. Слышны выстрелы с одной из квартир на первом и третьем этажах – там оборону держат украинские спецназовцы. За деревьями напротив дома - закрепился враг, по легенде.

– У нас раненый! - крик бойцов расходится пустыми улицами.

Из укрепления на первом этаже на носилках выносят мужчину в военной одежде. Он получил ранение в ногу и выстрел в грудь. Побратимы разрывают на нем брюки и рубашку, пытаются остановить кровотечение.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Оказание первой помощи раненым на поле боя – один из элементов, отработанных на учениях
Оказание первой помощи раненым на поле боя – один из элементов, отработанных на учениях

Украинским военным удается наконец-то уничтожить врага. Из обстрелянного здания вырывается пламя. Включив сирену к "панельке" подъезжает пожарная машина и "скорая". Спасатели поднимаются на четвертый этаж, где остались гражданские. На оранжевых пластиковых носилках раненых спускают вниз.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Масштабную эвакуацию населения в условиях боевых действий сегодня отрабатывали работники ГСЧС
Масштабную эвакуацию населения в условиях боевых действий сегодня отрабатывали работники ГСЧС

К зданию маневренно подлетает "Богун" - большая спасательная машина, снегоболотоход квадратной формы на тракторных колесах. Один за другим внутрь горящей многоэтажки забегают спецназовцы в блестящих комбинезонах, противогазах и с баллонами в руках. Будут ликвидировать химическую угрозу.

У нас много образцов новейшего вооружения и техники

-Подразделения ВСУ готовы защищать страну, потому что имеют значительный боевой опыт, чего не было в 2014 году, - рассказывает уже у военных палаток пресс-секретарь Нацгвардии Руслан Музычук. – У нас много образцов новейшего вооружения и техники. Военные обладают навыками ведения боевых действий. Подразделения национальной гвардии Украины постоянно проходят обучение по отработке слаженности. Привлекаются к выполнению задач на ротационной основе по всей Украине, в разных ландшафтах. В Припяти тоже уже не первый раз.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  В Припяти сегодня стреляли так, что пули влетали в окна домов
В Припяти сегодня стреляли так, что пули влетали в окна домов

Готовые вооруженные силы работать и в случае радиолокационного удара России, который может заблокировать радио и мобильную связь.

- Военные сегодня не привязаны к мобильной связи или вайфаю. Есть современные средства, которые обеспечивают бесперебойную связь не только в городе, но и за его пределами – в полях, лесах, – уверяет Музычук.

РУИНЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Военные смирно выстраиваются в шеренгу по подразделениям. С обеих сторон поджидают служебные собаки.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Служебные собаки тоже брали участие в масштабных учениях
Служебные собаки тоже брали участие в масштабных учениях

Бойцы организовывают торжественный проход для министра внутренних дел Дениса Монастырского и министра обороны Алексея Резникова.

– Вокруг границ Украины со стороны Беларуси и России - не наблюдается ударной группировки, – отвечает Резников журналистам на вопрос о возможном вторжении с территории Беларуси. – О никаком неотвратимом нападении говорить не нужно. У нас нет враждебных отношений с белорусами. Они не хотят воевать с украинцами, а мы с ними. На их территории РФ проводит обучение, там всего несколько тысяч военных. Также здесь наиболее сложное место для пересечения границы с белорусской стороны: болота, леса, река.

У нас нет враждебных отношений с белорусами. Они не хотят воевать с украинцами, а мы с ними

-Вы когда сюда шли, то видели, что на крыше дома остался советский символ? – спрашивает Резников. – это символ руин Российской империи. Никогда в жизни Российская империя не восстановится, как это было раньше.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  ходом военных учений в Припяти наблюдал министр обороны Алексей Резников
ходом военных учений в Припяти наблюдал министр обороны Алексей Резников

Силовикам, участвовавшим в учениях, были подарены часы украинской фирмы Kleynod.

40

минут длилось военное обучение в Припяти. Участие в нем приняли не менее 100 бойцов, полицейских, чрезвычайников

Автор: Лилия МЫЦКО, видео: Дмитрий АНОХИН
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