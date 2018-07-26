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четверг, 26 июля 2018 14:30

СМИ узнали, сколько киевский бюджет зарабатывает на аэропорту "Киев"

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СМИ узнали, сколько киевский бюджет зарабатывает на аэропорту &quot;Киев&quot;
За последние 8 лет пассажиропоток аэропорта "Киев" увеличился в 60 раз и достиг 1,8 млн человек в год. Фото: Слово и Дело

Международный аэропорт "Киев", в отношении которого НАБУ расследует уголовное производство, ежегодно приносит бюджету Киева десятки миллионов гривен поступлений. Об этом говорится в материале Апострофа.

Старые админздания и терминал, находящиеся в 49-летней аренде у инвестора ООО "Мастер-Авиа", приносят городу 7 млн грн в год. Еще 22 млн грн поступают в виде земельного налога. Аэропорт "Киев", расположенный в 8 км от центра столицы, платит за землю в несколько раз больше, чем все аэропорты страны вместе взятые. В целом с приходом инвестора в 2011 году город получил больше 300 млн грн налогов. Балансодержатель взлетной-полосы — коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Киев" — вошел в тройку крупнейших налогоплательщиков столицы. Прибыль приносит построенные инвестором терминалы, рост числа рейсов и пассажиропотока, который за последние 8 лет увеличился в 60 раз и достиг 1,8 млн человек в год. "Аренда аварийного старого имущества оказалась для Киеврады и КП МА "Киев" выгодной сделкой. А у инвестора, несмотря на кажущееся благополучие, дела обстоят не лучшим образом", — говорится в материале.

Из-за кредитной нагрузки "Мастер-Авиа" до сих пор работает в убыток. Вложенные в модернизацию аэропорта $50 млн компания взяла валютным кредитом под 12,5% годовых. Из этой суммы осталось выплатить больше половины — $28 млн. Из-за падения курса гривни инвестор потерял 850 млн грн. "При стабильной работе для достижения прибыльности может понадобиться еще 2-3 года", — прогнозируют в компании.

Сейчас к финансовым сложностям компании добавился конфликт с правоохранительными органами. Напомним, 14 июня детективы НАБУ провели в аэропорту 19-часовой вооруженный обыск в рамках расследования уголовного производства по возможным нарушениям. В официальном заявлении "Мастер-Авиа" сообщила, что действия силовиков были неоправданными и привели к блокировке деятельности аэропорта. В компании предупредили, что в случае повторного такого обыска, будут вынуждены приостановить обслуживание рейсов.

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