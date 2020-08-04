Смертельное ДТП под Киевом: 1 человек погиб, 4 пострадавших

В результате аварии 1 человек погиб, 4 пострадавших. Фото: pixabay.com

В пригороде Киева произошла авария, в результате которой погиб один человек, еще четверо пострадали.

Столкновение автомобилей произошло 3 июля вечером, сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"Смертельное лобовое ДТП с пострадавшими под Киевом, в направлениях с Крюковщины на Тарасовку. Погиб 1 человек, его зажало в авто. 4 пострадавших. Виновник предварительно в состоянии наркотического опьянения", говорится в сообщении.





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Ранее в центре Киева столицы, на Владимирском спуске, автомобиль с 2 пассажирами в салоне перевернулся на крышу. Пострадавшего водителя такси Skoda Fabia госпитализировали в городскую клиническую больницу №17 с закрытой черепно-мозговой травмой.