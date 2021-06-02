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среда, 02 июня 2021 13:01

Слоны и страусы: киевский парк анонсировал увлекательную выставку животных

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В пятницу, 18 июня, на территории столичного парка Певческое откроется новая цветочная выставка "Планета диких животных".

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба парка.

Автор: @spivochepole
  Выставка продлится с 18 июня по 1 августа
Выставка продлится с 18 июня по 1 августа

На выставке появятся крокодилы, черепахи, слоны, страусы и другие 3D-композиции, сделанные из цветов и декоративных растений.

"Некоторые фигуры будут достигать пять метров в высоту, поэтому вы сможете сделать фото с любым персонажем животного мира в полный рост", - говорится в описании события.

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Для создания объемных фигур будут использованы металлические конструкции, дерево и более 500 тыс. цветов-однолетников, среди которых: альтернантеры, цинерарии, бегонии, колеус, петунии, сульфинии, сальвии и другие.

Выставка на ул. Лаврской, 31 продлится до 1 августа. Стоимость взрослого билета - 100 грн, детского - 25 грн. Детям до трех лет, пенсионерам, многодетным семьям, участникам антитеррористических операций, инвалидам первой и второй групп, ликвидаторам Чернобыльской аварии вход на выставку бесплатный.

В столичном парке Победа состоится открытие районной выставки цветов. Ее традиционно сделали "детской". В этом году воссоздали героев мультиков. На центральной аллее поселились Губка Боб и его друг Патрик. Избушка-ананас, в которой живет герой в квадратных штанах. Свой остров в парке получили Angry birds, красный Ред и желтый Чак. А смурфики разбили целый городок с ветряной мельницей, колодцем и собственными огородам, на котором растут настоящие фрукты и овощи.

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