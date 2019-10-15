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Сквер Небесной сотни снова оказался под угрозой

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Сквер Небесной сотни снова оказался под угрозой
У государства хотят отобрать землю на которой находится сквер Небесной сотни. Фото: Zeft

Сквер Небесной сотни в Киеве находится под угрозой.

Компания "GPP Developers Ltd", которая является бывшим владельцем земли, на которой сейчас находится сквер, подала иск о пересмотре решения, которым земельный участок вернули городу. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в горсовете.

"Сквер небесной сотни снова под угрозой. Сегодня компания, которую связывают с бывшим депутатом Александром Супруненко, подала в Хозяйственный суд заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам", - рассказал советник мэра Киева Владимир Бондаренко.

По его словам, вновь открывшимся обстоятельством "GPP Developers Ltd" считает, что при проведении экспертизы земли эксперт якобы пользовался не той картой "Границ памятника национального значения "Культурный слой города Ярослава", в частности, картой 2009 года, а не 2007.

Бондаренко отметил, что это нельзя считать вновь открывшимся обстоятельством.

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Он также напомнил, что речь идет об иске, который подавала прокуратура в интересах Киевской администрации о возвращении в государственную собственность земельного участка, поскольку это земли историко-культурного назначения, соответственно, особо ценные земли.

В первой инстанции Хозяйственный и Апелляционный суды отказали прокуратуре в удовлетворении иска. Но Верховный суд отменил предыдущие решения и вернул дело на повторное рассмотрение, "четко прописав, что эти земли являются землями историко-культурного назначения".

Тогда первая инстанция иск удовлетворила и вернула земельный участок. Апелляция и Высший хозсуд подтвердили это решение. А Верховный суд даже не принял дело к рассмотрению, аргументировав это тем, что судами предыдущих инстанций правильно установлены факты, и земля действительно принадлежат к особо ценным, а следовательно без согласования с Верховной Радой и Кабмином Киевсовет не имел права ее изымать.

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Сейчас, по словам Бондаренко, бывшие владельцы снова пытаются "отбить" под застройку это знаковое место.

Когда будет заседание суда пока неизвестно, но советник мэра заверил, что позиция Киевской администрации неизменна, и город будет отстаивать сквер.

В свою очередь в прокуратуре Киева объясняют, что сейчас подали в суд свои объяснения по делу и ходатайство об оставлении заявления компании "GPP Developers Ltd" без рассмотрения в связи с пропуском сроков.

С доводами заявителя прокуратура города Киева категорически не согласна, поскольку указанные заявителем обстоятельства не могут считаться вновь открывшимся, а наличие предоставленной заявителем информации не влияет на решение судом данного дела по существу.

"Постановлением Хозяйственного суда Киева от 1 октября 2019 года заявление компании оставлено без движения и предоставлен срок для устранения указанных недостатков. По состоянию на 15.10.2019 в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства устранения недостатков", - отметила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надя Максимец.

В 2014 году местные жители своими силами и за собственные средства обустроили сквер Небесной Сотни по улице Михайловской, 24-26. В то же время действовало решение суда от 14 октября 2014 года, что оставляло в силе планы застройщика по строительству. 31 мая 2015 мэр Киева Виталий Кличко заверил, что в сквере Небесной сотни ничего не будут. 24 сентября 2015 Киевсовет разорвал договор аренды земельных участков по улице Михайловской, 24-26 с ООО "УКРинвестресурс" и создала сквер на этом месте.

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15
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