Школы будут публиковать фото своих завтраков

Школы Киева инициировали проект Stop Fake. Каждый день они будут публиковать фото школьных завтраков на своих официальных страницах в Facebook или в мессенджерах для родителей. Благодаря этому предложению власть города сможет контролировать предприятия, которые готовят для детей, и быстро реагировать в случае выявления некачественных блюд.

Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.





Автор: pixabay.com К проекту присоединятся все 428 столичных коммунальных школ.

"Эта инициатива нивелирует любые попытки спекулировать на теме питания и выкладывать ложные фото завтраков для разжигания общественного резонанса. Конечно, нам есть над чем работать и пандемия добавила сложностей в организацию процесса питания, но это не дает никому права распространять манипулятивную информацию", - отметил Мондриевский.

Такой контроль питания станет постоянным и позволит отслеживать ситуацию с поставщиками питания.



"Те компании, которые кормят наших с вами детей, должны понять, что теперь они под постоянным контролем. И каждый их неверный шаг видят абсолютно все родители. Город настроен оставить на рынке только те компании, которые будут предоставлять качественное питание в любых условиях", - добавил Мондриевский.

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Детский сад онлайн для детей 4-7 лет снова стал доступным для киевлян и всех желающих. Это образовательный инновационный проект, созданный во время карантина, чтобы помочь родителям малышей.