Школьник самостоятельно убрал улицу, которую соседи превратили в свалку

В Киеве на Осокорках 16-летний Александр очистил от мусора участок, мимо которого каждый день ходит в школу.

О юноше рассказали в Facebook-сообществе "Позняки Осокорки Харьковский".

Автор: facebook.com/groups/645869862702918 Участок, который очищал от мусора школьник, запустили соседи

"Каждый день Саша ходит мимо заброшенного участка, который недобросовестные соседи превратили в свалку. Спасибо родителям за правильное воспитание сына", - написал Владислав Коробов.

Он уточнил, что школьник самостоятельно собрал тонну мусора.

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В Киеве на ул. Ломоносова, 85-Б жители отомстили "герою парковки", разложив на капоте его машины мусор и пустые бутылки.