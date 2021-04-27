Школьник самостоятельно убрал улицу, которую соседи превратили в свалку

В Киеве на Осокорках 16-летний Александр очистил от мусора участок, мимо которого каждый день ходит в школу.
О юноше рассказали в Facebook-сообществе "Позняки Осокорки Харьковский".
"Каждый день Саша ходит мимо заброшенного участка, который недобросовестные соседи превратили в свалку. Спасибо родителям за правильное воспитание сына", - написал Владислав Коробов.
Он уточнил, что школьник самостоятельно собрал тонну мусора.
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В Киеве на ул. Ломоносова, 85-Б жители отомстили "герою парковки", разложив на капоте его машины мусор и пустые бутылки.
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