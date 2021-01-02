Сколько детей родились в столице в первый день 2021-го

42 ребенка родились в Киеве 1 января. Фото: pixabay

1 января в Киеве появились на свет 42 ребенка.

Среди них 17 мальчиков и 25 девочек, сообщила руководитель прессслужбы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Прошлого года 1 января новорожденных в Киеве было больше.

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Тогда зарегистрировали 59 детей, родившихся в первый день 2020-го.

По состоянию на 23 декабря 2020 года в Киеве зарегистрировали 30 091 рождения ребенка. В течение 11 месяцев 2020-го киевляне выбирали для младенцев как необычные имена, так и более традиционные. Среди популярных имен для девочек - София, Полина, Мария, Анна, Анастасия, Кира, Виктория. Для мальчиков - Максим, Александр, Марк, Матвей, Тимофей, Михаил, Андрей.