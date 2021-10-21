"Сколько будут люди терпеть это унижение?": вчера впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было

С 21 октября в Украине запретили межобластные перевозке не вакцинированных против коронавируса. В красные и оранжевые зоны поездами, автобусами и самолетами - разрешено ездить людям, которые получили две прививки. В желтые тем, кто имеет один укол.

Также в другие регионы позволят поехать при наличии свежего негативного ПЦР, или экспресс-тестов или справки о перенесенном коронавирусе.



Документы в транспорте будут проверять полицейские, работники Держпродспоживслужб, муниципальных охран, центров контроля и профилактики болезней.

"Это рейдовые группы, которые будут проводить проверки выборочно", - заявила ранее прессекретар главы Нацполиции Марьяна Рева.

Контролировать наличие документов у пассажиров межобластного транспорта должны перевозчики. Если будут пускать в салоны людей без справок, которые затем будут выявлять участники рейдов - на перевозчиков составлять админпротоколы и штрафы.

- Если водитель впустил в салон человека без справок, то ответственность будет на перевозчике. Штраф и админпротокол будет выписан именно на него,- уверяет Марьяна Рева.

Журналистка Gazeta.ua 21 октября побывала на столичном железнодорожном вокзале и автостанции "Киев". Узнала, как теперь работает транспорт и что думают об ограничениях пассажиры, проводники, водители.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО С 21 октября в Украине действуют новые правила межобластных перевозок в связи с распространением Covid-19. Согласно постановлению Кабмина, пассажиры должны иметь с собой сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

В 6:00 на железнодорожном вокзале сидят бездомные. Опершись на грязные стены, ждут рассвета. Возле них клубящийся дым от дешевых сигарет. В руках держат стаканчики с кофе.

На входе дежурят правоохранители. Проверяют температуру у каждого, кто идет внутрь. В вестибюле прохладно, потому что дверь на улицу открыта настежь.

Справа перед выходом на первый путь установили пункт тестирования на коронавирус. В очереди на быстрый анализ около 15 человек. Спешат на скоростной поезд "Интерсити", что отправится в польский Перемышль в 06:50.

- Что это за страна такая? Сволочи!, - в холле громко ругается мужчина лет 30 в черной короткой куртке. Нервно набирает номер на мобильном и убегает с вокзала. Его только что не пустили в вагон, потому что не имел сертификата.

Экспресс-тесты делает частная компания. Пошла на встречу Укрзализныци и сделала скидку для людей, которые предъявят билеты на поезд. Должны будут заплатить 350 грн.

Лучше мы потеряем несколько тысяч пассажиров и сохраним жизнь сотням

- Правила вводила не Укрзализныця, - говорит руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский. Заметно нервничает. - Но это лучше, чем было в 2020 году, когда остановились все перевозки. Сейчас же все поезда отправляются в рейсы. Конечно, есть люди, которые принципиально не хотят делать прививки или тест. Количество возвратов билетов возросло. Но лучше мы потеряем несколько тысяч пассажиров и сохраним жизнь сотням.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Пенсионеры не могут себе позволить потратить такую сумму

В холле стоит гул. Люди без сертификатов теснятся в очереди на тест. Имеют право вернуть билеты, но большинство не хотят этого делать, потому что получат лишь 10 процентов компенсации от их стоимости. Чтобы средств вернули больше - билеты должны были сдать минимум за 10 часа до отправления поездов.

- Я ничего не знал, пока сюда не приехал, - объясняет на русском с армянским акцентом 57-летний Шабхазов Аллахверди. Пытается успеть сделать тест. - Билет даже не возвращают - всего лишь десять процентов вернут!

Мужчина приехал в Киев из Азербайджана. Гостил у друзей, а теперь едет на отдых в Моршин Львовской области. Прививки не делал.

- Не знаю, какую вакцину делать, - говорит Шабхазов. - У меня много друзей прививку сделали и заболели. Что мне делать? Нас наказывают ... Настроение испортили, поезда нету.

Коронаврусом не болел. Только гриппом, признается.

- Короной никто в роду не болью у нас. Хотя вакцину не делали, - говорит. - Пошел в банкомат и снял деньги, чтоб тест сделать. А если бы не было - пришлось бы на вокзале ночевать, бомжевать.

У стола, где проводят тесты, у мужчины просят документ для подтверждения личности. Анализ будет готов через полчаса, объясняют.

65-летняя Вера Герес только приехала из Львова. На голове носит платок с принтом флага США. В руке - государственный флаг. Женщина путешествует по Украине, чтобы посещать храмы. Была уже в Тернополе, Ровно, Запорожье, Днепре. Коронавируса не боится.

Болезнь можно победить только с Господом

- Это все временное явленеие. Болезнь можно победить только с Господом, - говорит Вера Ивановна. В руках перебирает туристические буклеты и религиозные брошюрки. Показывает Библию. - Я не вакцинированная. Человек сам решает, идти в больницу, или нет. Я бы не хотела. Принуждать нельзя - у многих аллергия, температура. Теперь не знаю, как буду ездить. В Европе тесты бесплатные! Мы отстали от мира.

- Я работаю в церкви и муж тоже. Пенсии нет - заблокировали почему-то, украли. Видели, сколько бомжей на вокзале? Это же у людей отбирают квартиры, деньги, пенсии. Народ бросили на произвол. Писала жалобы даже в Министерство внутренних дел. До сих пор жду ответа.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО На входе в поезд проверяют наличие сертификатов и тестов проводники. На один из поездов не пустили около 20 человек

Пассажирам в громкоговоритель сообщают о прибытии на платформу поезда в Польшу. Женский поставленный голос эхом звучит в вестибюлях и залах ожиданий. Все спешат зайти в вагоны. На перроне пахнет канализацией и одновременно пахнет кофе.

Ковид-документы проверяют проводники. После билета и паспорта надо показать сертификат или отрицательный тест. Без этого в поезд не пускают.

Высокий мужчина протягивает железнодорожнику желтый билет, купленный в кассе. На вопрос о тесте растерянно кивает головой. Смотрит на проводника, затем - на билет. Молча разворачивается и идет в другой вагон. Там также получает отказ. Мчится сдавать тест на ковид, но по времени уже не успевает. Всего на поезд до Перемышля не смогли попасть около 20 человек.

Кроме тестов, на вокзале развернули центр вакцинации. Медики предлагают уколоть пассажирам хотя бы первую дозу, которая позволит попасть в большинство поездов межобластного сообщения. За пол часа выдают сертификат, подтверждающий введение вакцины.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Пассажиры жалуются, что не могут попасть домой. Называют такие правила - принуждением к вакцинации

В 10:00 на посадку подают поезд "Киев-Шостка". Проводники разговаривать не хотят. Но признаются, что в среднем в каждом вагоне будет по 10 человек. Предварительно все места были забиты, но люди вернули билеты после нововведений.

Под колонной на перроне плачет 75-летняя Екатерина Кашинова в старой черной дубленке. Из-под тонкого платка торчат окрашенные рыжие волосы. Лицо прикрыла маской. Вытирает слезы сморщенной сухой рукой.

Женщина собиралась ехать домой в Шостку, однако в поезд ее не пропустили.

- Чтобы они хоть сказали раньше - по неделю или за месяц!, - жалуется пенсионерка. - Меня знакомые привезли, завели на вокзал и ушли. А здесь уже только и узнала, что такое делается. Куда я пойду? Незнаю никого в Киеве. Если бы знала, то еще дома бы вакцину уколола. Вернусь и точно на прививку пойду.

Тест 300 гривен стоит .... У меня нет столько

Пенсионерка приехала в столицу проходить обследование в больнице. У нее язва желудка. Остановиться в Киеве негде, признается.

- Говорят, что тест 300 гривен стоит .... У меня нет столько. Все на лекарства потратила. У меня 1900 гривен пенсия. Ой ..., - тяжело вздыхает. - Хотела вакцинироваться, но не было возможности, потому что лечилась в больнице. Это все неправильно. Буду проситься. Может, девочки пустят. Возвращаться мне некуда. И за билет заплатила деньги. Двадцать рублей мне только могут отдать.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО На вокзале работает пункт бесплатной вакцинации. После прививки первой дозой - дают официальную справку, с которой можно попасть на рейс без ограничений

На помощь Екатерине зовем работника пресс-службы. Долго решает в телефонном разговоре, что делать с бабушкой. Предлагает бесплатно поменять билет.

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- В девять поедете уже, - говорит парень в коротком сером пальто. - Предоставим вам комнату для ожидания. А сейчас идите прививку сделайте. Не бойтесь, я вас провожу, - берет под руку Екатерину. И добавляет, что билет ей поменяют только в порядке исключения.

На автостанции "Киев", что недалеко от железной дороги - в нос бьет запах жареных в масле пирожков, сигарет и мочи. С маршруток и автобусов вышли водители. Часть пассажиров стоят на улице с сумками. Не заходят в салон, потому что нет сертификатов, признаются. Мол, ждем пока впустят и без них.

На скамейках возле автостанции сидят цыгане. Грязные дети в рваной одежде едят пирожки. Под автобусом во Львов девочка лет 6 уселась на клетчатую сумку.

- Полиция пришла утром. Сказали, что можно работать, как и работали, - в красной спортивной кофте под маршруткой на Сумы стоит водитель Дмитрий Хальзов. Обсуждает новые правила с коллегой. - Как вы себе эту работу представляете? Мы сидеть должны и лаять, как собаки: "Показывайте паспорта, показывайте паспорта!". То на вокзале проводники - их пусть напрягают. Мы же не на войне, не на зоне!

С утра зоны для стоянки автобусов в Херсон, Запорожье и Днепра - пустые. Туда практически никто не едет, потому что в регионах действуют правила красной зоны.

- Полиция должна проверят людей! Мы ничего не будем смотреть, - злится шофер. - Надо было, как очаг появился в какой-то стране – закрыть ее! Тогда еще можно было что-то сделать и остановить болезнь. А сейчас что - земной шар закрыть?

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Новые правила действуют и для автобусных и маршрутных перевозок. Водители жалуются, что будут ехать пустыми и заработают разве на бензин

Прививку Дмитрий не делал. Мол, есть хороший иммунитет.

За рулем работает более 10 лет. Пережил первый локдаун дома и больше без работы сидеть не планирует.

- Если у меня организм борется, то зачем мне и вакцина? Переболел уже давно. У нас правильно не подходят к этому вопросу. Укол делают - и люди умирают.

На стоянку приезжает автобус на Херсон. 61-летний водитель Сергей вместе с напарником ждут распоряжений от полиции и приезда бригад, которые должны проверять документы.

- Наше дело - доставить пассажиров. Нам скандалы те ни к чему, - поправляет седые длинные усы, прячет под сиденье инструменты. - Никто просто так не выпустит. Посмотрите - сзади стоят машины полицейских. А потрепают мне нервы - не смогу ехать нормально.

Я не переношу уколы – у меня аллергия

Мужчина боится остаться без работы даже на короткое время. Именно поэтому не сделал до сих пор прививки, говорит.

- Я не переношу уколы – у меня аллергия. Надо прививаться и посидеть дома, чтобы подождать. Посмотреть на реакцию. За руль нельзя... А ты попробуй без работы. Если бы можно было, то не возил людей. Еще врачи у нас сейчас такие, что ой... После Чернобыля у них не был и больше не хочу. Чтобы побороть коронавирус - надо Сталина поднять... Вот у нас соседка есть. Не ходячая была. К ней никто из медиков не наведывался, только моя жена заходила. Весила килограммов сто. В больницу недавно забрали. Утром позвонили дочери - мама умерла, коронавирус. Какой?! Где бы он у нее в доме в селе взялся?

От шлагбаума, что под полицейским очередным пунктом, громко ругаться люди. Ссорятся с правоохранителями и просят пустить автобусы.

- Сколько будут люди терпеть это унижение? Б**дь !, - гневно кричит разъяренный бородатый пассажир. - Вы меня хоть спросили, я вчера что-то ужинал или завтракал? Я заработал пару рублей только. Перебьюсь мивиной!

- А вы меня спросили?! - Что-то не нравится - идите на Грушевского, - отвечает полицейский.

Опять будем стрелять в друг друга?

- Победили бандитизм, называется. Толку с того Грушевского! Вы спрячетесь в кустах - не останавливается мужчина. - Опять будем стрелять в друг друга?

На автостанции проверят документы у каждого человека. Вместе с санитарной службой полицейские заходят в салон и просят показать паспорт, сертификат или отрицательный тест.

Сегодня назад завернули уже несколько маршруток, говорят проверяющие. Половина пассажиров были без документов.

Сделать тест на антиген можно в местной лаборатории. Однако, в отличие от железнодорожного вокзала, здесь заплатить придется полную стоимость - 550 гривен.

- Ребята, ну пустите, мне же домой надо доехать, - щемящим голосом обращается к водителям старушка. Под поношенным платком прячет седые волосы. Говорить имя боится. - Мне надо домой. Там дочь больна. У мужа онкология. Как они без меня? О новых правилах не знала. Хотя первую дозу вкололи 1 октября. Только сертификата нет. А пенсия всего две с половиной тысячи. Не хватало еще на нее тесты делать.

В Киеве на вокзале бомжую. Спасибо нашей власти

Под стеной в военной форме курит крепкий мужчина. Разговаривает с кем-то по телефону.

- В Киеве на вокзале бомжую, - говорит собеседнику. - Спасибо нашей власти. Охр*нели, - кричит.

Мужчина приехал из ООС в недельный отпуск. Служит сапером.

- Не могу добраться домой - руки военного начинают дрожать. Пытается сдержать злость, но голос дрожит. - Можете передать президенту пламенний привет. Мы его защищаем, а они захотели подавит немножко народ.

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

- Я и в Мариуполе был, и Донецкой области всей, в Луганской. Мне там не до того, чтобы думать о карантине. Я всю жизнь служу. Мне 52 года, уже на пенсии. А все равно армию не бросаю, - говорит. - Тест - опять платно. Спасибо этом государству. Так я его и буду защищать.

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Ищет машину на BlaBlaCar - сервисе для поиска попутчиков. Цены на проезд 21 октября на некоторые направления поднялись почти вдвое. Несмотря на это, свободных авто в приложении почти не осталось.

Под полупустыми автобусами все больше людей без документов. Надеются, что попадут на рейсы. Перевозчики тоже в отчаянии. Сможем заработать только на горючее, говорят.

- Кто вакцинируется - на 30 процентов только защищены. У меня знакомый в Германии и там такого нет. А у нас же*па. Хозяин вакцинировался - почки взяли. У второго знакомого одышка появилась, - 33-летний житель Винницы только пришел на автостанцию. Пытается понять, что происходит. От услышанного в шоке, говорит.

Для вакцинации надо проверить организм. Чтобы дуба не дать

- Здесь они то вакцину дают, но не отвечають за нее, - продолжает разговор. - Я сюда приехал по делам. Вчера позвонил диспетчеру и спросил, надо ли тест или какая-то справка? Сказали, что ничего не надо. Если бы знал, то сделал бы еще дома. С другой стороны, для вакцинации надо проверить организм. Чтобы дуба не дать после прививки

Уверен, что тесты на ковид должны были быть бесплатными.

- Люди из других областей едут! Может у него не было, где того теста сделать! Нам до Европы еще далеко, - говорит разочарованно.

Большинство автобусов отправляются с часовым запозданием через проверку сертификатов. Часть людей в салоны не попадают. Получают отказ.

ВЛАСТЬ ПРОВАЛИЛА КОММУНИКАЦИОННУЮ КАМПАНИЮ

В Украине должны делать полтора миллиона прививок еженедельно. Соответствующие поручение в области разослало Министерство здравоохранения.

Также продолжается обязательная вакцинация работников органов исполнительной власти районных и областных администраций, педагогов. Если отказываются - их отстраняют от работы без сохранения зарплаты.

"Не надо прививать всех, как стадо. Лучше тех, кто не болел ковидом, - рассказал Gazeta.ua инфекционист киевской больницы №4 Евгений Дубровский. - Также иммунизировать стоит людей с ожирением, сахарным диабетом, гипертоническими и сердечно-сосудистыми болезнями"

Проблема с низким уровнем вакцинации связана с тем, что власть провалила разъяснительную кампанию.



"Коммуникационная прививочная кампания провалена полностью. На профилактику болезни работает только Минздрав. Руководство страны не носит масок и не соблюдает дистанцию, как во время сбора "Слуг народа" в Трускавце. Поддерживаю жесткий карантин. Но при условии, что государство организует правильную систему эпидемиологического и фармакологического надзора. И будет нести ответственность за последствия вакцинации", - сказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.