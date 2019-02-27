Скольким пассажирам "Борисполя" нужен экспресс

Экспрессом Киев-Борисполь воспользовались 4% пассажиров аэропорта.

Пассажиропоток "Борисполя" составил 2,422 млн пассажиров с конца ноября по февраль этого года. За то же время экспрессом воспользовались более 100 тысяч человек, говорится в ответе Министерства инфраструктуры "Украинским новостям".

Автор: ukranews.com Экспрессом Киев-Борисполь воспользовались 4% пассажиров аэропорта

Автор: ukranews.com Экспрессом Киев-Борисполь воспользовались 4% пассажиров аэропорта

"Исходя из анализа статистических данных, услугами специализированной дорожной ветви и поездами, которые курсируют по ней, за отчетный период воспользовались лишь около 4% авиапассажиров и сопровождающих их лиц", - пишут в издании.

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Экспресс запустили 30 ноября. На следующий день он сломался. Пассажиры, рейсы которых были запланированы на время, были вынуждены ждать другой поезд и бежали по сугробам с чемоданами. В Укрзализныце оправдались погодой. 4 декабря экспресс сломался второй раз, 8 - в третий раз. В полиции подозревают, что во время строительства чиновники и бизнесмены внесли ложные сведения в документы о формальном выполнении работ. Правоохранители расследуют факт хищения денег в особо крупных размерах.