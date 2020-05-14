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четверг, 14 мая 2020 10:05

Скандальный "стеклянный мост" вновь поврежден

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На велосипедно-пешеходном мосту в Киеве, который соединяет Владимирскую горку и Арку Дружбы народов, снова обнаружили повреждения.

На странице "Киев Оперативный" в Facebook опубликовали фото с треснувшим стеклом. Эту часть моста уже огородили лентами с надписью "За ограждение не заходить! Опасно!".

"Может, нафиг стекло? И лучше железное что-то установить?", - пишет автор публикации.

  На "мосте Кличка" опять трещины
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"Мост весь ходуном ходит ... Вокруг трещины. Понятно, что стекло тоже будет трескаться", "Сейчас, подождите еще немного, пару десятков лямов на реконструкцию выделят", "Так стекло должно быть то же, а не обычное оконное", - добавляют в комментариях пользователи.

Мост открыла 25 мая прошлого года. Построен из бетона и скла.Довжина составляет почти 212 метров. Стоимость моста - 275 миллионов гривен.

Уже на следующий день на смотровой площадке нового пешеходно-велосипедного моста треснуло скло. 27 мая стекло заменили.

11 июля киевляне зафиксировали трещину на пешеходном мосту - повреждение увидели на так называемой "материковой" части моста, прилегающей к почве. Также горожане заметили, что ослабли стальные канаты, которые являются составной частью бортов моста.

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Дата
14
мая

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