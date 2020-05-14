Скандальный "стеклянный мост" вновь поврежден

На велосипедно-пешеходном мосту в Киеве, который соединяет Владимирскую горку и Арку Дружбы народов, снова обнаружили повреждения.

На странице "Киев Оперативный" в Facebook опубликовали фото с треснувшим стеклом. Эту часть моста уже огородили лентами с надписью "За ограждение не заходить! Опасно!".

"Может, нафиг стекло? И лучше железное что-то установить?", - пишет автор публикации.

На "мосте Кличка" опять трещины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве продезинфицировали "мост Кличко"

"Мост весь ходуном ходит ... Вокруг трещины. Понятно, что стекло тоже будет трескаться", "Сейчас, подождите еще немного, пару десятков лямов на реконструкцию выделят", "Так стекло должно быть то же, а не обычное оконное", - добавляют в комментариях пользователи.

Мост открыла 25 мая прошлого года. Построен из бетона и скла.Довжина составляет почти 212 метров. Стоимость моста - 275 миллионов гривен. Уже на следующий день на смотровой площадке нового пешеходно-велосипедного моста треснуло скло. 27 мая стекло заменили. 11 июля киевляне зафиксировали трещину на пешеходном мосту - повреждение увидели на так называемой "материковой" части моста, прилегающей к почве. Также горожане заметили, что ослабли стальные канаты, которые являются составной частью бортов моста.