Скандальную шляпу со столичной елки таки снимут

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 198
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 738
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 558
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4122
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4536
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1431
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 468
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3177
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 990
Фото
Все фото
3
16
6
8
4
&quot;Защищали&quot; пьяного товарища: вооруженные мужчины напали на полицейских
"Защищали" пьяного товарища: вооруженные мужчины напали на полицейских
Киев превратился в город ледяных скульптур: сказочные фото
Киев превратился в город ледяных скульптур: сказочные фото
Каким увидел Киев во времена гетманства Хмельницкого голландский художник
Каким увидел Киев во времена гетманства Хмельницкого голландский художник
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых &quot;приключений&quot; на столичных дорогах
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых "приключений" на столичных дорогах
Не загадочный, а рекламный: выяснили происхождение &quot;таинственного&quot; монолита в Киеве
Не загадочный, а рекламный: выяснили происхождение "таинственного" монолита в Киеве
Видео
Все видео
В Киеве заметили динозавра на коньках
В Киеве заметили динозавра на коньках
На скользкой дороге легковушку занесло в дерево - есть жертвы
На скользкой дороге легковушку занесло в дерево - есть жертвы
В Киеве на дорогах гололедица, транспорт работает с перебоями
В Киеве на дорогах гололедица, транспорт работает с перебоями
На Троещине прорыв воды. Огромное озеро стекает дорогами
На Троещине прорыв воды. Огромное озеро стекает дорогами
Ледяной дождь превратил Киев в сплошной каток: фото и видео последствий непогоды
Ледяной дождь превратил Киев в сплошной каток: фото и видео последствий непогоды
Интервью
1/5
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 1197
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 990
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3231
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1953
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 198
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
суббота, 12 декабря 2020 00:28

Скандальную шляпу со столичной елки таки снимут

  Комментировать
Скандальную шляпу со столичной елки таки снимут
С елки снимут шляпу. Фото: Украинская правда

Шляпу на главной елке на Софийской площади заменят на звезду.

Его больше небудут возвращать из-за того, что аксессуар не понравился большинству жителей Киева, Общественному рассказал основатель и директор проекту Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

"Общество разделилось. Одни хотят видеть шляпу, одни - звезду. Большинство хочет звезду", - сказал Добруцкий.

Атмосфера создавалась для детей на главной площади. Художественным советом была утверждена тема "Сказочный лес", поэтому сначала выбрали шляпу вместо звезды.

"Сказочный лес и все те игрушки, которые есть на елке, пень сказочный и герои, - они не вяжутся со звездой. Они больше присущи волшебной шляпе, который предохраняет всех жителей леса и этой елки. Такова была идея. Но раз большинство хочет звезду - пусть звезда сияет", - пояснил организатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ПЦУ верхушку елки на Софийской площади назвали "колдовской шляпой"

В этом году вместо обычной рождественской зоны на Софийской площади организовали пешеходный маршрут с большим количеством локаций и артобъекты. Над их сооружением ежедневно работают около 2 тыс. человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скандальную шляпу со столичной елки таки снимут». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
 Просмотров: 13968
Россияне проиграли войну
Россияне проиграли войну
 Просмотров: 9567
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
3
 Просмотров: 8352
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 6939
&quot;При Лукашенко нет честного суда&quot; - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала
"При Лукашенко нет честного суда" - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала 2 Просмотров: 6111
Новости Киева
Киев может погрязнуть в мусоре из-за гололеда
Киев может погрязнуть в мусоре из-за гололеда Просмотров: 99
"Впервые мы сделали что-то для детей" - организаторы отреагировали на критику елочной шляпы в Киеве
"Впервые мы сделали что-то для детей" - организаторы отреагировали на критику елочной шляпы в Киеве Просмотров: 288
В столице дети карабкались по льду, пытаясь попасть в школу: видео
В столице дети карабкались по льду, пытаясь попасть в школу: видео Просмотров: 594
В Киеве заметили динозавра на коньках
В Киеве заметили динозавра на коньках
 Просмотров: 261
"Защищали" пьяного товарища: вооруженные мужчины напали на полицейских
"Защищали" пьяного товарища: вооруженные мужчины напали на полицейских
3
 Просмотров: 792
Больше всего комментируют
17
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
5
Венгрия стремится войны с Украиной
4
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
2
Суд не смог избрать меру пресечения Януковичу
2
"При Лукашенко нет честного суда" - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала
Голосов: 6375
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть