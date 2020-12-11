Скандальную шляпу со столичной елки таки снимут

С елки снимут шляпу. Фото: Украинская правда

Шляпу на главной елке на Софийской площади заменят на звезду.

Его больше небудут возвращать из-за того, что аксессуар не понравился большинству жителей Киева, Общественному рассказал основатель и директор проекту Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

"Общество разделилось. Одни хотят видеть шляпу, одни - звезду. Большинство хочет звезду", - сказал Добруцкий.

Атмосфера создавалась для детей на главной площади. Художественным советом была утверждена тема "Сказочный лес", поэтому сначала выбрали шляпу вместо звезды.

"Сказочный лес и все те игрушки, которые есть на елке, пень сказочный и герои, - они не вяжутся со звездой. Они больше присущи волшебной шляпе, который предохраняет всех жителей леса и этой елки. Такова была идея. Но раз большинство хочет звезду - пусть звезда сияет", - пояснил организатор.

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В этом году вместо обычной рождественской зоны на Софийской площади организовали пешеходный маршрут с большим количеством локаций и артобъекты. Над их сооружением ежедневно работают около 2 тыс. человек.