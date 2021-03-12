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пятница, 12 марта 2021 17:04

Скандального застройщика Микитася выпустили на свободу

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Скандального застройщика Микитася выпустили на свободу
Максим Микитась вышел из СИЗО. Фото: Facebook-страница Артур Габриелян

Бывшего народного депутата и экс-руководителя компании "Укрбуд" Максима Микитася освободили из-под стражи.

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство его адвоката Артура Габриеляна, пишет hromadske.

"Я подал ходатайство об изменении меры пресечения, подчеркивая, что оснований для содержания под стражей больше нет. Суд удовлетворил наше ходатайство и отправил Микитася под ночной домашний арест", - сказал Габриелян.

Под стражу Микитася взяли в предновогоднюю ночь, 31 декабря 2020 года, без права выхода под залог.

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Максима Микитася подозревают в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн. Расследование ведется с декабря 2017 года.

В 2000-х его строительная компания и Нацгвардия договорились о возведении жилого комплекса на территории военной части. В обмен на 1 га земли в центре Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 парковочных мест. Впоследствии Нацгвардия отказалась от недвижимости на Печерске в обмен на 65 квартир на окраине Киева, возле станции метро Красный хутор.

В конце 2020 года экс-нардепу выдвинули подозрение в заказе похищения юриста Олега Мирошниченко и вымогательстве. В случае доказательства вины ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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