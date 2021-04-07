Скандальное строительство: возмущенные киевляне перекрыли ряд улиц

В Киеве жители Минского массива перекрыли просп. Рокоссовского и 2 улицы. Так протестуют против строительства жилого комплекса на 32 дома и снос гаражного кооператива под паркинг ЖК.

Кооператив насчитывает 450 гаражей, пишет ТСН.

Фото: ТСН

"Сначала пусть делают всю инфраструктуру под свое новый город. Куда эти 11 тысяч новых жителей будут ставить свои машины?", - говорят местные.

16 апреля митингующие собираются идти в столичную мэрию, где депутаты будут голосовать за детальный план территории Минского массива под это строительство.

Митинги обещают продолжить.

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В Киеве на проезжей части продолжают скандальное строительство торгового центра April City. Новые опоры появились на полосе движения дороги со стороны Окружной на повороте с просп. Леся Курбаса. Летом 2020-го ТЦ уже строили за счет проезжей части магистральной автомобильной дороги.