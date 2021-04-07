Скандальное строительство: возмущенные киевляне перекрыли ряд улиц

В Киеве жители Минского массива перекрыли просп. Рокоссовского и 2 улицы. Так протестуют против строительства жилого комплекса на 32 дома и снос гаражного кооператива под паркинг ЖК.
Кооператив насчитывает 450 гаражей, пишет ТСН.
"Сначала пусть делают всю инфраструктуру под свое новый город. Куда эти 11 тысяч новых жителей будут ставить свои машины?", - говорят местные.
16 апреля митингующие собираются идти в столичную мэрию, где депутаты будут голосовать за детальный план территории Минского массива под это строительство.
Митинги обещают продолжить.
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В Киеве на проезжей части продолжают скандальное строительство торгового центра April City. Новые опоры появились на полосе движения дороги со стороны Окружной на повороте с просп. Леся Курбаса. Летом 2020-го ТЦ уже строили за счет проезжей части магистральной автомобильной дороги.
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