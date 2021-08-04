"Ситуация ужасная": суровую Троещину оставили без прокатных велосипедов

В компании BikeNow заявили, что кражи велосипедов на Троещине достигли угрожающих масштабов. Фото: BikeNow

В Киеве один из крупнейших столичных сервисов велопроката BikeNow запретил парковать двухколесные на Троещине.

Велосипеды там постоянно воруют, заявила пресс-служба компании в Facebook.

"Мы понимаем, что в этом жилом массиве проживает много наших преданных клиентов и замечательных неравнодушных людей. Однако тенденция краж велосипедов здесь приобрела угрожающие масштабы", - говорится в сообщении.

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В первой половине лета случаи краж были единичными, а некоторые велосипеды полиция даже смогла вернуть. В последний месяц ситуация "быстро развилась до ужасной", добавили в компании.

Минимизировать кражи не помогли и частичные ограничения зон парковки. Велосипеды продолжают исчезать.

На пересечении ул. Прорезной и ул. Николая Гринченко в Киеве произошло ДТП с участием пешехода и велосипедиста. Женщина на велосипеде, двигаясь по тротуару, сбила пешехода.